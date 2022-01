Genk-aanwinst alweer naar de uitgang? "Troyes wil aanvaller huren"

Iké Ugbo maakte vorig seizoen indruk bij Cercle Brugge. Racing Genk had afgelopen 3,5 miljoen veil om de Canadees weg te plukken bij Chelsea.

In Limburg kon Iké Ugbo (23) vooralsnog niet overtuigen. In 25 wedstrijden scoorde Ugbo tot dusver zes keer. Ugbo moet Paul Onuachu voor zich dulden in de pikorde. Tijdens de afwezigheid van Onuachu liet Ugbo bovendien na om zijn kans te grijpen. Nu de Gouden Schoen niet lijkt te zullen vertrekken, is er mogelijk een oplossing voor Ugbo in de maak.

Foot Mercato laat weten dat Troyes alles in het werk stelt om de spits te huren. Troyes staat momenteel op de zestiende plaats in de Ligue 1, amper een punt boven de degradatiestreep.

Iké Ugbo ligt nog tot medio 2025 onder contract in de Cegeka Arena.