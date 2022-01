OFFICIEEL: Renato Neto zet carrière verder in Malta

Renato Neto was een van de steunpilaren in het Gentse elftal dat in 2015 de landstitel veroverde. Na omzwervingen bij Oostende en Deinze zat de Braziliaan een half seizoen zonder club. Daar kwam op de slotdag van de mercato verandering in.