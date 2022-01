'Sinan Bolat tekent voor 2,5 seizoenen bij... Fenerbahçe'

Speelde Sinan Bolat zondag tegen Antwerp zijn laatste wedstrijd in het shirt van AA Gent? Het zou zomaar kunnen. Het contract van de ervaren Turk loopt aan het einde van het seizoen af. Een terugkeer naar Turkije lijkt de logische route te worden.

De voorbije weken werd Sinan Bolat (33) in de Turkse media in verband gebracht met Galatasaray. Maandag lieten tal van Turkse bronnen weten dat er een akkoord werd gevonden tussen Bolat, AA Gent en ... Fenerbahçe, de aartsrivaal van Galatasaray.

De Turkse topclub zou naar verluidt 600 000 euro betalen om Bolat in te lijven. De 33-jarige doelman zou in Istanboel een contract voor 2,5 seizoenen kunnen ondertekenen.

Bij Fenerbahçe moet Bolat de concurrentiestrijd aangaan met Berke Özer, die eerder de kleuren van Westerlo verdedigde. Sinan Bolat kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Antwerp naar de Ghelamco Arena. In totaal speelde hij 75 officiële wedstrijden voor de Buffalo's. Na afloop van de match tegen Antwerp benadrukte Bolat dat hij snel duidelijkheid wilde.