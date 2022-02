"Als dit blijft duren, moet ik een andere oplossing zoeken" - En daar is de eerste gegadigde voor wintertransfer Raman al ...

Het was een zwaar gefrustreerde Benito Raman die het Dudenpark verliet. De frustratie liep eraf en een oplossing dringt zich op.

Benito Raman was gefrustreerd en deelde dat ook met de aanwezige pers in het Dudenpark van Union na de nederlaag.

Turkije

"Ik heb hier voor vier jaar getekend en wil nog wel een tijdje blijven hoor. Maar ja, als dit blijft duren, moeten we een andere oplossing zoeken. Dan heeft het geen zin om te blijven. Hier moet toch met mijn entourage eens over gesproken worden intern. Hiervoor ben ik niet naar Anderlecht gekomen", klonk het.

Ondertussen is er volgens La Dernière Heure al interesse in Raman. Zo zou er een Turkse club hem deze week nog willen aankopen - de transfermarkt is in Turkije nog een week open.