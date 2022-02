Hij was allesbehalve gratis: 'Dit bedrag moest Club Brugge ophoesten voor Odoi'

Dé verrassing van de wintermercato: Club Brugge haalde Denis Odoi terug naar België. De 33-jarige verdediger wordt gezien als een versterking in de breedte, maar blauw-zwart moest de portefeuille bovenhalen.

Denis Odoi kon na het seizoen gratis opgepikt worden bij Fulham FC, maar Club Brugge koos ervoor om de voormalige speler van onder meer RSC Anderlecht en STVV meteen over te nemen.

The Athletic weet dat Club Brugge nog 700.000 euro heeft betaald voor Odoi. En dat is niet weinig als je weet dat de kans héél klein is dat de 33-jarige verdediger ook effectief een basisplaats zal veroveren.