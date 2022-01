OFFICIEEL: KV Oostende haalt op het nippertje ook nog de Nederlandse beloftendoelman binnen

KVO heeft zich op deze laatste transferdag nog versterkt met een doelman. De Nederlander Kjell Scherpen (22) komt tot het einde van het seizoen over op huurbasis van het Engelse Brighton & Hove Albion.

Kjell Scherpen is beloftedoelman van het Nederlands elftal en geldt er als een groot talent. In 2019 kocht Ajax hem weg bij FC Emmen. Bij Jong Ajax was hij vaste waarde in de eerste divisie maar hij stond ook vier keer onder de lat bij het ‘grote’ Ajax, waaronder een Europa League duel tegen AS Roma.

Afgelopen zomer trok Scherpen de Ajax-deur achter zich dicht en tekende hij bij Premier League-club Brighton & Hove Albion. Daar debuteerde hij enkele weken geleden tijdens het FA Cup-duel met West Bromwich Albion.

"Met zijn 2.04m is Kjell een boom van een vent, impressionant als hij tussen de palen staat. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al behoorlijk wat ervaring opgedaan bij Ajax en in Engeland en hij is één van dé opkomende talenten in het Nederlandse voetbal", klinkt het bij CEO Gauthier Ganaye. "Het was één van onze prioriteiten om er een sterke extra doelman bij te halen en met Kjell zijn komst hebben we dat zeker en vast gedaan.”