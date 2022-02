Maakt geld het voetbal nog steeds kapot? "Decadent, zelfs de benen van Nicole Kidman zijn zoveel niet waard"

Ook deze wintermercato was er weer eentje met heel wat transfers, tot op de laatste dag. Nog steeds gaat heel veel geld om in het voetbal, al heeft het coronavirus toch de tering naar de nering weten te zetten bij vele clubs.

"Voetbal is een noodlijdende bedrijfstak", aldus Camps in Het Laatste Nieuws. "De coronamaatregelen hebben het voetbal hard getroffen."

"Nu mocht er wel een einde gemaakt worden aan wilde investeringen en aankopen, maar als voortschrijdend inzicht in plaats van als hocus pocus."

Kidman

En toch zijn er nog steeds gekke bedragen in omloop: "Het is tijd dat er een einde komt aan de aberraties. In de Spaanse pers stond te lezen dat Mbappé 50 miljoen euro kan verdienen per jaar bij Real Madrid."

"Hoe goddeloos wil je zijn naar je eigen supporters toe? Dit is decadent, nog afgezien van de schuldenberg van Real. Zelfs de benen van Nicole Kidman zijn zoveel niet waard."