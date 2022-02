SK Deinze maakt plannen bekend na samenwerking met ACA Football Partners: "Tegen 2024 hopelijk in ons nieuwe stadion in 1A"

SK Deinze heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over de samenwerking met de nieuwe investeerders van ACA Football Partners. Daarnaast werd er ook gesproken over het nieuwe stadion, dat nog steeds niet alle vergunningen heeft om gebouwd te worden.

Denijs Van de Weghe, voorzitter van Deinze, had immers al aangekondigd dat hij een nieuwe tempel wil bouwen met winkels en appartementen er rond. "De bouwvergunning is nog steeds niet in orde. Wij zitten nog steeds muurvast. We hadden een vergunning. In april 2021 werd die echter ingetrokken door het stadsbestuur. Dit wegens een procedurefout. Er werd ondertussen een moberstudie of mobiliteitsstudie gemaakt. Die zou volgende maand volledig afgewerkt zijn. Daarna zal ik die omgevingsvergunning voor het nieuwe stadioncomplex indienen", aldus Van de Weghe bij Belga.

"Wij hopen volgend jaar eindelijk te kunnen beginnen met de bouw zodat het project in de zomer van 2024 volledig klaar zal zijn. Er is iemand die de bouw steevast wil aanvechten. Waarom weet ik niet. KMSK Deinze heeft de man in kwestie niets aangedaan maar blijkbaar is hij tegen de bouwplannen en stelt hij alles in het werk om ons te dwarsbomen”, meldt voorzitter Denijs Van De Weghe.

In 2024 zou het af moeten zijn. “Het zou mooi zijn dat we tegen dan ook de zekerheid hebben over de promotie naar de Jupiler Pro League en wij dan al in ons nieuw stadion kunnen spelen. Maar er zijn meerdere clubs in 1B die de ambitie hebben om naar 1A door te stoten. Met de inbreng van ACA Football Partners kan alles echter in een stroomversnelling komen. Bedoeling is wel dat wanneer het hele stadionproject afgewerkt is, KMSK Deinze het stadion van mij gaat huren."