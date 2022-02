Wat baten VAR en bril ...? Union, Club en Storm vs refs, Gent en Stayen

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Club Brugge kan het nog

Club Brugge heeft nog eens gewonnen afgelopen weekend. En hoe! Tegen Kortrijk leverden ze een totaalprestatie af.

Met dank ook aan een briljante Charles De Ketelaere onder meer. Hij is zich meer en meer aan het opwerpen als dé man van blauw-zwart, een zomertransfer naar een grote competitie wenkt.

Union blijft het kunnen

Union van zijn kant blijft ondertussen rustig wedstrijd na wedstrijd winnen. Ook tegen Anderlecht werd opnieuw gewonnen.

7 op 9 tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht: faut le faire. Nu ook nog Antwerp kloppen volgend weekend?

Nikola Storm

Slechts een kwartiertje invallen, maar wel de match beslissen: een halffitte Storm kreeg het dit weekend voor mekaar.

De winger van KV Mechelen trekt zo de lijn door van zijn sterk 2021, waarin bijna niemand belangrijker dan hem was qua goals en assists. Pas 24e bij de Gouden Schoen, vreemd.

© photonews

FLOP

Stayen laat zich horen ...

De kritische houding van de STVV-fans vanaf minuut één, nota bene na een vier op zes, was wat vreemd te noemen.

Ook de reactie van Junior Pius na afloop valt niet goed te praten. En er zijn ook gewoon steeds minder supporters op Stayen ...

De efficiëntie van Gent

Ok, Depoitre is nog niet fit. Ok, Tissoudali zat op de Afrika Cup. Maar toch: ook tegen Antwerp liep het alweer voor geen meter voor doel.

© photonews

De inefficiëntie van Gent is een hamer waar al zovaak op geslagen is dit seizoen dat de hamer ook niet meer efficiënt is vermodelijk.

Wat baten VAR en bril ...

En dan was er toch opnieuw heel wat te doen over de VAR en de scheidsrechters afgelopen weekend - ook dat is niet nieuw.

Een goedkope strafschop in Beerschot - Zulte Waregem, hier en daar lang wachten op een VAR-beslissing en het eigengereide en babbelzieke gedrag van Lothar D'Hondt zijn maar een aantal voorbeelden ...