'PSG laat Pochettino weten dat het zijn laatste seizoen is, Argentijn staat al op shortlist bij andere topclub'

Volgens Franse bronnen heeft PSG zijn trainer, Mauricio Pochettino, laten weten dat hij aan het eind van het seizoen mag beschikken. De Argentijn staat echter ook al op het lijstje van... Manchester United.

Pochettino staat pas sinds begin januari vorig jaar aan het roer bij de Parijse topclub, maar kon vorig seizoen de titel niet veroveren voor het eerst sinds 2017 en ligt nu ook uit de beker. De grote droom van PSG is om de Champions League te veroveren en dat zien ze met hun Argentijnse trainer ook niet gebeuren. Er gaan ook al langer geruchten dat Zinedine Zidane klaar staat om in de zomer over te nemen.

Niet getreurd voor Pochettino, want hij staat hoog op het lijstje van Manchester United. Daar hebben ze Ralf Ragnick aangesteld als interim, maar ze willen blijkbaar toch nog een nieuwe manager. Pochettino zou daarvoor in aanmerking komen.