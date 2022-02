Thibaut Courtois laat zich uit over het einde van zijn carrière

Thibaut Courtois speelt op dit moment de pannen van het dak bij Real Madrid, maar is toch ook bezig met het einde van zijn carrière.

In zijn eigen podcast spreekt Thibaut Courtois over het stoppen met voetballen. “Buffon is 43 jaar of zoiets. Zo lang zal ik niet doorgaan”, klinkt het. “Zolang ik plezier blijf hebben en mijn lichaam het volhoudt, zal ik zin hebben om te blijven doorgaan.”

“Ik heb altijd de leeftijd van 38 jaar in gedachten gehad om te stoppen. Het zal misschien een jaartje vroeger of later zijn, dat zullen we wel zien. Dat zal ook afhangen van de opties die zich in de toekomst aandienen en hoe ik me fysiek voel.”

Courtois wil nog eens de Champions League op zijn naam schrijven, maar ook het EK en het WK zijn doelen op zich met de Duivels.