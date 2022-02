Besnik Hasi is streng voor Anderlecht: "Tot voor kort nooit serieus genomen"

Anderlecht staat vanavond in de halve finale van de Croky Cup oog in oog met KAS Eupen.

Een traditie met de beker heeft Anderlecht alvast niet, zo beseft ook Besnik Hasi. Hij speelde in 2015 als Anderlechtcoach de laatste bekerfinale van de club. Die werd toen verloren van Club Brugge.

“Laten we een kat een kat noemen: Anderlecht nam de beker tot voor kort nooit serieus. In mijn tijd zei het bestuur voor elk seizoen hetzelfde: We willen de titel, Europees zo ver mogelijk doorstoten en de beker winnen”, zegt Hasi aan Het Nieuwsblad.

“Dat laatste objectief was verwaarloosbaar. De beker was gewoon niet sexy voor Anderlecht. Noch voor de club, noch voor de spelers. Zeker niet als de finale na de play-offs werd afgewerkt. Dat kortte de vakantie van de vedetten in en met het oog op een transfer vonden ze het ook geen etalage.”

Bij andere ploegen waar Hasi werkte was dat anders. “Toen ik bij Genk voetbalde, werd daar veel meer waarde aan de beker gehecht. Het was de kortste weg naar Europa. Nu Anderlecht moeilijker de titel pakt, wint de beker er zeker aan belang.”