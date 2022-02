Julien De Sart teleurgesteld na onverdiende nederlaag: "Deze match is tekenend voor ons seizoen"

De Slag om Vlaanderen draaide uit op een sisser voor AA Gent. De Buffalo's wrongen heel wat kansen de nek om. Ook een elfmeter omzetten bleek een te zware opdracht. Het was dan ook wonden likken meteen na afloop.

Nadat Ruud Vormer de lat had geraakt, nam Gent het commando over. De vizieren van de Buffalo's stonden echter niet scherp afgericht. Tot overmaat van ramp miste Julien De Sart kort na de pauze een strafschop. Na de rode kaart van Jack Hendry speelde AA Gent een halfuur met een mannetje meer. Zonder succes.

Teleurstelling groot

"Deze wedstrijd is tekenend voor ons seizoen. We kregen zoveel kansen, maar we slagen er andermaal niet in om te scoren. Als ik die strafschop omzet, waren we gelanceerd", zuchtte een zichtbaar aangeslagen Julien De Sart.

"De teleurstelling is groot. We hebben er alles aan gedaan. We hebben gelopen, we hebben druk gezet, maar de bal wilde er niet. We verdienden vanavond veel meer dan deze nederlaag. Ik weet echt niet wat we nog meer kunnen doen. We domineren wedstrijden en krijgen de beste kansen, maar onze afwerking laat te wensen over. Gelukkig hebben we nog een terugwedstrijd achter de hand", besloot de Luikenaar.