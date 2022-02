Stevige domper voor Standard: nieuwkomer meteen weken in de lappenmand

Zaterdagavond neemt Standard het in eigen huis op tegen Cercle Brugge. Luka Elsner recupereert Selim Amallah voor de confrontatie met de Vereniging, maar moet het een tijdje zonder een van zijn nieuwkomers doen.

Het wordt weer herschikken voor Luka Elsner, die op training Gilles Dewaele zag uitvallen. "Hij heeft een probleem met de adductoren. Bij het neerkomen voelde hij plots een felle pijnscheut. Het is wachten op het definitieve verdict, maar het ziet er niet goed uit. Ik verwacht dat we hem minstens voor enkele weken kwijt zullen zijn."

"Op die positie hebben we weing alternatieven, waardoor we ons tot de jongeren zullen richten. Alexandro Calut is het bewijs dat zoiets goed kan uitdraaien." Onder meer Nathan Ngoy en Damjan Pavlovic komen in aanmerking voor de rechtsachterpositie.

© photonews

"Daarnaast moeten we ook voorzichtig zijn met Noë Dussenne. Hij heeft een probleem met de hamstrings, maar het lijkt minder erg dan eerst gevreesd. Ik hoop dat hij de komende 48 uur nog stappen kan zetten."

Er was tot slot ook goed nieuws te rapen op de persconferentie op Sclessin. Luka Elsner recupereert dit weekend immers Selim Amallah, die terug is na zijn avontuur op de Africa Cup met Marokko. "Hij was op training en is op fysiek vlak helemaal klaar om te spelen", besluit Luka Elsner.