Felice Mazzu betwijfelt of de midweekwedstrijd van Antwerp voor extra vermoeidheid heeft gezorgd

Dit weekend spelen de nummers één en twee tegen elkaar. Union en Antwerp bekampen elkaar in het Bosuilstadion. Felice Mazzu blikt alvast vooruit naar deze topper bij DH Sport.

Na een reeks van wedstrijden tegen Racing Genk, Club Brugge en RSC Anderlecht zullen de spelers van Mazzu zich nog een keer moeten opladen voor een topper. “De spelers hebben een welverdiende pauze gehad na een zeer positieve reeks wedstrijden," verklaarde Felice Mazzu.

Antwerp speelde woensdag al een wedstrijd, toch denkt Mazzu niet dat we hier iets van zullen merken. “Ik denk niet dat Antwerp vermoeider zal zijn dan wij vanwege hun doordeweekse wedstrijd, vertelt Mazzu aan DH Sport. “Ze hebben een ploeg van dertig spelers, dus er zal aan hun kant geen vermoeidheid zijn."

De wedstrijd van zaterdagavond wordt de topper van het weekend. Een duel tussen één en twee. Union staat momenteel zeven punten voor op Antwerp, dat bij winst het gat toch een beetje kan verkleinen. "In het perspectief van een PO1-kwalificatie is deze wedstrijd even belangrijk als de vorige," zegt Mazzu. “Wij doen er alles aan om op hetzelfde niveau te blijven. We zetten enorm in op de goede sfeer en om plezier te maken. Wij willen de waarden behouden die ons in staat hebben gesteld aan de top van de tafel te staan.”