Nainggolan zag levensstijl in Italië wel geaccepteerd worden: "Anderen dronken waarschijnlijk meer dan ik, maar deden dat thuis"

Radja Nainggolan wordt veel aangesproken op zijn levensstijl. Hij drinkt wel eens een glaasje of rookt een sigaret. Niet meteen het ideaalbeeld van een profvoetballer, maar in Italië werd dat allemaal oogluikend geaccepteerd.

Vooral in Milaan heeft hij daar nooit problemen mee gehad. “Iemand die graag een glas drinkt, een sigaretje rookt of af en toe eens te laat komt doet in mijn ogen geen verkeerde dingen. Daarom verstopte ik me ook niet. Ik ging uit, trok naar discotheken. Anderen dronken waarschijnlijk veel meer dan ik, maar deden dat thuis. Dan weet niemand ervan", zegt hij in een interview met La Repubblica.

Al heeft het hem wel zijn interlandcarrière gekost. “Ik heb daar al genoeg over gezegd nadat ik naast de selectie voor het WK van 2018 viel. Weet je, de mentaliteit is daar anders. Ze geloven vaak wat er over iemand gezegd wordt, zonder dat ze die persoon misschien écht kennen. Of Qatar hun laatste kans wordt op een prijs? Als het daar niet gebeurt, dan zal het niet meer gebeuren denk ik. Op het EK was Italië op papier minder sterk, maar als geheel waren zij beter. En dat is de basis van voetbal.”