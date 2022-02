Union klaar voor topper tegen Antwerp: "Natuurlijk geloof ik in de titel"

Bij Union gaan Undav en Vanzeir met de meeste aandacht lopen, maar ook defensief staat Union als een huis. Met 21 tegendoelpunten in 25 competitiewedstrijden is de promovendus veruit de beste leerling van de klas. Een van de stille krachten in de defensie is Siebe Van der Heyden.

Van der Heyden kreeg zijn opleiding bij Anderlecht, maar is op korte tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling in Union. Van der Heyden en co. trekken zaterdag met zeven punten voorsprong richting dichtste achtervolger Antwerp. De Champions' Play-off is nagenoeg een feit voor Union. Al blijven de Brusselaars op hun hoede.

"Ik heb al veel gezien in het voetbal. Ik roep dat soort zaken liever niet van de daken vooraleer het 100 procent zeker is", vertelt Van der Heyden in HLN. "Dit seizoensverloop had niemand zien aankomen. Wij gingen voor het behoud, he! Alles wat nu volgt, is bonus."

En die bonus zou wel eens heel groot kunnen zijn. "De titel? Waarom zou het niet kunnen? Als speler geloof ik daar in. Dat gevoel leeft ook in de groep, maar laat ons vooral realistisch blijven. Als we de play-offs halen, worden de punten gehalveerd..."