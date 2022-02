📷 Simons en De fauw zetten opvallende naam in selectie Zulte Waregem, ook Vossen fit

Zulte Waregem staat voor de weken van de waarheid. Punten zijn heel erg welkom om weg te geraken uit de gevarenzone.

Zondag geeft Essevee Racing Genk partij. Timmy Simons en Davy De fauw zorgden alvast voor één grote verrassing in de selectie.

Omar Govea is terug van weggeweest. Hij zat vijf maanden lang niet in de selectie, nadat hij in het voorseizoen naar de B-kern was verwezen.

Omdat hij geen transfer vond in de wintermercato traint hij weer voluit mee. Ook Jelle Vossen is van de partij. Hij is opnieuw fit na zijn blessure.