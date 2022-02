Antwerp-coryfee zwaar onder de indruk van Union: "Er waren er maar twee van Antwerp die hun voet naast hen konden zetten"

Cisse Severeyns zat zaterdag in het stadion en zag Union kipkap maken van Antwerp. De Brusselaars zetten hun titelambities nog wat meer kracht bij. Volgens Severeyns gaan ze het ook halen.

De voormalige aanvaller van The Great Old zag Union in alle aspecten van het spel domineren. “Er zat gewoon alles in: waanzinnig veel duelkracht, loopvermogen, snelheid en balvastheid. De enige Antwerpenaars die hun voet naast die van de bezoekers konden zetten, waren Nainggolan en Balikwisha. De rest kon gewoon niet mee", zegt hij in GvA.

10 op 12 in het vierluik Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Dan is het duidelijk wie de grote titelkandidaat is. “Gezien het verschil in kwaliteit zaterdag, zie ik Union die eerste plaats niet meer afgeven", meent ook Severeyns. En wie gaat hem tegenspreken?