KV Oostende heeft een probleem: topschutter en trainer slepen ruzie van vorig seizoen duidelijk nog met zich mee

Oostende zit met een probleem. Hun beste spits zit op de bank. Makhtar Gueye is al sinds zijn komst geen makkelijke jongen om mee om te gaan. Maar nu ze hem nodig hebben, geeft de spits ook niet thuis. Wil hij wel zijn truitje nat maken voor zijn trainer? Voorbeeld van een speler die zich lang incontournable waande.

De invalbeurt van Gueye, die zoals steeds onder Markus Pflanz op de bank begon, was niet meteen om over naar huis te schrijven. De 24-jarige Senegalees viel tegen OHL in zonder veel grinta en klaarblijkelijk ook zonder veel interesse.

Belangrijk

Onder Alexander Blessin stond hij 18 van de 20 matchen dit seizoen in de basis en scoorde hij 11 keer. In negen van die matchen waarin hij het doel wist te vinden, sprokkelde KV Oostende ook punten. 23 van hun 27 punten om het iets concreter te maken. Om maar te zeggen dat hij belangrijk is voor de ploeg, ondanks dat hij absoluut niet de makkelijkste jongen is om mee te werken.

Zijn nonchalance op training, zijn te laat komen, zijn ruzies met de technische staf... 't Is elke dag een strijd om hem bij de les te houden. Onder Blessin werd dat allemaal met de mantel der liefde toegedekt omdat de eigenaars voor hem een grote transferprijs hoopten te krijgen. Hij moest spelen! Maakte niet uit wat hij allemaal uitstak. Toen Blessin hem vorig jaar twee matchen uit de ploeg hield, waren ze bij PMG (de Amerikaanse eigenaars) zeker niet blij. Hij voelde zich dus ook incontournable.

Maar momenteel speelt Pflanz dus maar met één diepe spits en met vleugelaanvallers. In dat systeem krijgt Thierry Ambrose de voorkeur. In de vier matchen onder Pflanz moest Gueye zich tevreden stellen met drie invalbeurten en één volledige match op de bank. In zijn drie invalbeurten kon hij ook niet overtuigen en was zeker geen meerwaarde.

Ruzie

Pflanz en Gueye zijn ook geen te beste vrienden. Even terug naar 16 mei van vorig jaar. Na het 0-4-verlies tegen AA Gent ontstond er tumult in de spelerstunnel. Gueye kreeg het aan de stok met Pflanz en de spits moest door zijn ploegmaats weggesleurd worden bij de toenmalige assistent-trainer.

Alexander Blessin liet hem toen de laatste twee matchen van het seizoen niet meer spelen. Maar het is duidelijk dat er iets blijven hangen is. Pflanz was natuurlijk ook niet tevreden met zijn invalbeurt zaterdag, maar bleef diplomatisch. "Hij had een goeie trainingsweek, maar als je je kans krijgt, moet je die ook nemen. Of ik tevreden was? Nee, duidelijk niet hé. Het was niet goed. Maar ja, evengoed scoort hij drie keer tegen Zulte Waregem."

Duidelijkheid

KVO zou beter ook wat duidelijkheid geven over de trainerssituatie. Op dit moment rekent Gueye er waarschijnlijk op dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe trainer komt en dat die niet rond hem heen zal kunnen. Pflanz heeft geen Pro Licence-diploma en zou dus eigenlijk vervangen moeten worden. Maar mogelijk zoeken ze een creatieve oplossing met een assistent die wel de nodige papieren heeft.

Als Pflanz blijft zou het in ieders belang zijn dat de twee eens gaan samenzitten. Want KVO is zeker nog niet veilig en de doelpunten van hun spits zouden wel eens doorslaggevend kunnen worden. D'Arpino gaat immers niet elke week een wereldgoal maken.