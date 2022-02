Steven Defour is even terug in Engeland en deze week dus niet op het trainingsveld bij KV Mechelen



Geen Steven Defour bij KV Mechelen deze week om het duel tegen KVO voor te bereiden. Engeland, of tenminste een club uit Engeland, biedt de assistent-coach van Malinwa een mooie kans aan. Het is dan ook nog een club die Defour goed kent. Steven Defour voetbalde van 2016 tot en met 2019 in de Premier League bij Burnley. Het was ook zijn laatste buitenlandse club voor hij naar België terugkeerde. Nu Defour de overstap naar het trainerschap heeft gemaakt, kan hij deze week een stage volgen bij Burnley, weet Het Laatste Nieuws. Topmatch(en) meepikken Een opportuniteit die Defour dus zeker niet laat schieten. De timing voor de stage is overigens goed uitgekozen. Dinsdagavond om 21u Belgische tijd ontvangt Burnley op Turf Moor Manchester United en zondagnamiddag komt Liverpool over de vloer. Sportief zijn het wel geen vrolijke tijden voor Burnley: het staat laatste in de Premier League. Zijn verblijf bij zijn ex-club betekent wel dat Steven Defour niet in Mechelen kan zijn om mee de voorbereiding te doen op de thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Die staat komende zaterdag op de kalender, de aftrap is om 18u30.



