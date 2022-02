Wat baten VAR en bril ...? (bis) Union, Gent en Storm vs refs, Lang, Beerschot, Seraing en Essevee

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Gent leeft nog

Na de pijnlijke nederlaag in de Beker van België, met heel wat gemiste kansen tegen Club Brugge werd tegen datzelfde blauw-zwart snel 'wraak' genomen.

Er werd eindelijk nog eens een topper gewonnen - 6 op 6 in de competitie wel tegen Club. Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali is terug en ook in andere linies ging het heel goed.

Union blijft het kunnen (bis)

Union van zijn kant blijft ondertussen rustig wedstrijd na wedstrijd winnen. Ook tegen Antwerp werd opnieuw gewonnen.

© photonews

10 op 9 tegen Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp: faut le faire. De Brusselaars zijn echt wel titelrijp aan het worden stilaan.

Nikola Storm (bis)

Net als vorige week was ook Nikola Storm opnieuw dé figuur bij KV Mechelen. Deze keer met twee goals en een (domme) rode kaart.

De winger van KV Mechelen trekt zo de lijn door van zijn sterk 2021, waarin bijna niemand belangrijker dan hem was qua goals en assists. Pas 24e bij de Gouden Schoen, vreemd.

© photonews

FLOP

Zielloze staartploegen

Onderaan blijft het toch allemaal een beetje zieltogend. Zulte Waregem haalt 2 op 12 en bakte er ook in Genk niet al te veel van.

Toch blijven ze voorlopig op een 'veilige plaats' staan, want Seraing bakt er zo mogelijk nog minder van en bij Beerschot hebben ze de hoop al quasi opgegeven.

Mooie liedjes duren niet Lang

Noa Lang en met hem heel Club Brugge beleefden een moeilijk weekend met Club Brugge tegen AA Gent.

© photonews

De winger van Club Brugge pakte opnieuw een rode kaart - zijn derde binnen een jaar al, al kunnen we er ook wel een en ander over zeggen over hoe terecht het is. En dat brengt ons bij het volgende punt, alweer.

Wat baten VAR en bril ... (Bis/tris/quadris/...)

En dan was er toch opnieuw heel wat te doen over de VAR en de scheidsrechters afgelopen weekend - ook dat is niet nieuw.

Vooral over de lijn in Standard - Cercle Brugge kon heel wat gezegd worden. De fout werd andermaal achteraf toegegeven. Maar zijn we de geest van het spel niet al lang kwijt op deze manier?