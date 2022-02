Felice Mazzu houdt zich niet in: "Voor mij verziekt dat de boel een beetje"

Union SG is dan wel autoritair leider in de Jupiler Pro League, toch blijft het een klein ploegje in de voetbalwereld.

Mazzu zegt in een interview met Sport/Voetbalmagazine dat hij voelt dat er achter het voetbal een grotere macht schuilt. “Ik geef een voorbeeld, zonder dat het als kritiek bedoeld is: bepaalde clubs hebben geprobeerd om op de valreep nog een speeldag in de competitie te verplaatsen, zodat die later kon afgewerkt worden met publiek erbij”, zegt Mazzu.

“Er zijn nochtans regels. En wat ik vandaag vaststel, is dat in België bepaalde reglementen wel op punt gesteld worden, maar dat de spelregels van het ene ogenblik op het andere kunnen veranderen volgens de wensen van deze of gene en naarmate die macht heeft.”

Volgens Mazzu is dat niet juist tegenover de kleine clubs. “Van buitenaf voel je vandaag toch dat er op de vragen van bepaalde clubs heel gemakkelijk wordt ingegaan. Voor mij verziekt dat de boel een beetje.”