Gouden Schoen geeft hoop op top vier niet op: "Soms draait het in voetbal om geluk"

Racing Genk gaat woensdagavond op bezoek bij OHL. Willen de Limburgers uitzicht blijven behouden op de top vier, dan volstaat eigenlijk alleen een driepunter. Gouden Schoen Paul Onuachu geeft in Het Nieuwsblad aan dat hij nog steeds gelooft in die top vier.

"We moeten er staan nu en ons er samen door knokken. Het zal niet eenvoudig worden, maar we hopen er vurig op om die Play-Off 1 nog te halen. Al zijn ook de kleine teams, zoals OHL woensdag, niet te onderschatten. Al bestaan er geen kleine teams in België", beseft Onuachu ondertussen.

In vergelijking met de concurrentie heeft Genk nog twee wedstrijden achter de hand, tegen OHL en KV Mechelen. Sluiten de Limburgers die allebei winnend af, dan nadert het in de stand tot op vier punten van Anderlecht. Racing Genk krabbelt recht na een erg moeilijke periode. "Vorig seizoen schoten we vijf keer op doel en was het telkens raak. Dit jaar mogen we tien keer aanleggen en zullen we niet scoren. Vechten doen we steeds tot het einde, maar we worden niet beloond. In voetbal draait het soms om geluk."

Sinds de komst van Bernd Storck gaat het er alvast een stuk intenser aan toe. Vaker en langer trainen, tijdens de wedstrijd eist Bernd Storck beweging en tempo. "John (van den Brom, red.) was een funny guy, Bernd is soms strenger. Van hem moet ik meer in de bal komen en bewegen zonder bal. Onder John moest ik gewoon zorgen dat ik op tijd aanwezig was in de box", besluit Onuachu.