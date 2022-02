Hoogdag voor jonkies Club Brugge en Racing Genk: prestigieuze duels in de Youth League

In de 1/16de finales van de Youth League komen met Club Brugge en Racing Genk woensdag twee Belgische teams in actie.

Club NXT neemt het in eigen huis op tegen het Deense Midtjylland. De jongens van Rik De Mil willen zich maar wat graag kwalificeren. Goed nieuws voor de fans: de wedstrijd is via een livestream rechtstreeks te volgen op YouTube. Aftrap om 13h.

Vi ses i morgen! 🏟🇩🇰



𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫: tune in tomorrow at 1 p.m. to follow our game against Midtjylland! #UYL #NXT



📱 https://t.co/FH5Jpw5DLk pic.twitter.com/vF3MPCdp1O — ClubNXT (@ClubNxt) February 8, 2022

Met Chelsea lootte Racing Genk een van de topfavorieten op de eindzege in de Youth League. Tot overmaat van ramp kunnen de U19 van Genk niet rekenen op twee sterkhouders. Luca Oyen kwam al drie keer in actie in de Europa League en is bijgevolg niet meer speelgerechtigd voor de Youth League. Andras Németh, die onlangs zijn debuut in de hoofdmacht opluisterde met een goal, ligt in de lappenmand (enkel).

De wedstrijd gaat om 16u00 van start.

Nog dit: Deze ontmoetingen worden in één duel beslecht, er is geen terugwedstrijd.