Nainggolan laat zich uit over ploegmaten van vroeger: "Op mij moesten ze niet meer rekenen"

Radja Nainggolan zit nooit om een straffe uitspraak verlegen. In een uitgebreid interview met Humo laat hij zich helemaal gaan.

Zo doet hij het verhaal over een akkefietje bij de Rode Duivels, om aan te tonen dat hijzelf iemand is die altijd zijn verantwoordelijkheid opgenomen heeft. In tegenstelling tot sommige anderen...

“We waren met vijf spelers gaan feesten. De bondscoach – Marc Wilmots toen nog – wist ervan: ‘Wie is er weg geweest?’ Twee staken er hun hand op: Marouane Fellaini en ik. De andere drie bewogen niet”, zegt Nainggolan.

Nainggolan keek om zich heen en trok zijn conclusies. “Ik heb hun nooit om uitleg gevraagd. Die had ik niet nodig: ik wist genoeg. Zulke spelers vertrouw ik nooit meer. Op mij moesten ze niet meer rekenen, dat wisten ze. We hebben nog een tijdje samen gespeeld, maar louter als collega’s. Op het veld hoef je geen vrienden te zijn.”