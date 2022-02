Philippe Clement stoot met AS Monaco door naar halve finale Coupe de France

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finales van de Coupe de France. Amiens, het nummer veertien in de Ligue 2, was een maatje te klein.

Het was Frans international Tchouameni die de Monegasken al vroeg in de wedstrijd op voorsprong zette. Kort na de rust besliste Volland de partij, waarna AS Monaco de partij eenvoudig kon uitspelen. Philippe Clement lijkt meteen zijn draai gevonden te hebben in het Prinsdom. Hij verloor er slechts één van zijn zes wedstrijden. In de Ligue 1 heeft de achterstand op nummer vier Strasbourg ondertussen verkleind tot twee punten. De komende weken staan competitieduels tegen laagvliegers Lorient, Bordeaux en Reims op het programma voor de troepen van Clement.