Racing Genk zorgt voor stevige stunt in Youth League door Chelsea te kloppen

Nadat Club NXT eerder op de middag uitgeschakeld werd, zorgde Racing Genk wel voor Belgische vertegenwoordiging in de achtste finales.

Racing Genk stoot in de UEFA Youth League door naar de achtste finales. Het klopte het grote Chelsea met maar liefst 5-1 en gaat zo door naar de achtste finales.

Sekou Diawara zette Racing Genk in de 18de minuut op voorsprong. Net voor het uur kon Jay-Dee Geusens de voorsprong vanop de stip verdubbelen. Nog geen tien minuten later dikte Diawara aan tot 3-0. Met een penalty kon Chelsea milderen tot 3-1. Adnane Abid dikte nog aan tot 4-1. In de blessuretijd werd het nog 5-1 via Dario Cutillas-Carpe.

Eerder op de dag was Club NXT verrassend uitgeschakeld na een 0-2-voorsprong uit handen te geven tegen het Deense Midtjylland.