Borussia Dortmund doet straffe zaken: na Niklas Süle gaat de club opnieuw uithalen met het binnenhalen van een absoluut toptalent

Karim Adeyemi is aan een straf seizoen bezig. De nog maar 20-jarige aanvaller speelt op dit moment voor RB Salzburg en in de Oostenrijkse competitie was hij al goed voor 14 doelpunten in 17 matchen. Ook in de Champions League vond hij vlot de weg naar het doel met 3 goals in 6 wedstrijden.

Door deze uitstekende statistieken kan Karim Adeyemi nu op interesse rekenen van Borussia Dortmund. De jonge aanvaller zou dus dezelfde keuze kunnen maken als Erling Haaland, die ook van RB Salzburg naar Dortmund trok. Volgens Fabrizio Romano zijn er al gesprekken aan de gang tussen beide clubs sinds november en heeft Dortmund er vertrouwen in dat ze tot een akkoord zullen komen.

Borussia Dortmund have been in talks to sign Karim Adeyemi since November - club feeling confident to reach full agreement with RB Salzburg in the coming weeks. He's the main target after Niklas Süle deal completed. 🟡 #BVB



Negotiations already advanced also on player side. pic.twitter.com/YCXLn1TSNd