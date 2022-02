'Club Brugge maakt werk van de toekomst met 15-jarige(!) Noor'

Club Brugge wil er het beste van maken dit seizoen en mikt ondertussen ook al op de toekomst, zoveel is duidelijk.

Volgens Noorse bronnen zou ene Andreas Heredia-Randen namelijk in de belangstelling staan van Club Brugge.

15-jarige Noor

De 15-jarige Noor van Asker was zelfs al op bezoek in Brugge en werd er aan testen onderworpen de voorbije week.

Hij was op proef bij blauw-zwart, een definitieve beslissing is er nog niet genomen over een eventuele transfer.