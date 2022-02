Collins Fai neemt afscheid: "Ik begrijp waarom Standard de beste club van België is"

Standard heeft enkele dagen geleden afscheid genomen van Collins Fai. De Kameroense rechtsback wilde de Luikse club en haar supporters nog een laatste keer bedanken met een bericht via Twitter.

Het is een mooi hoofdstuk dat wordt afgesloten bij Standard. Na zes jaar bij de Rouches, besloot Collins Fai zich aan te sluiten bij Al-Tai in Saudi-Arabië. Fai kwam 162 keer uit voor Standard en scoorde daarin 4 goals. Hij gaf ook nog eens 22 assists, maar hij won vooral twee keer de beker van België.

Op Twitter wilde de 29-jarige verdediger afscheid nemen van de Luikse fans: "Ik weet niet hoe ik jullie moet zeggen hoe dankbaar ik ben. Het is een ingewikkeld avontuur geweest sinds de eerste dag dat ik aankwam, maar één ding is nooit veranderd: jullie aanmoediging. Ik begrijp waarom Standard de beste club van België is. Het gaat niet alleen over voetbal. Ik ben verdrietig dat ik jullie moet verlaten. Ik weet dat Luik dankzij u mijn thuis zal blijven. Mijn familie en ik zeggen dank u. Voor altijd een RED!", aldus Fai.