Wordt AA Gent overgenomen? Een uittrede van Louwagie en De Witte lijkt moeilijker dan gedacht

Sinds september zijn er al geruchten over een overname van AA Gent. Sindsdien zijn die geruchten niet weggegaan. Maar een exit van het duo Ivan De Witte en Michel Louwagie lijkt niet zo makkelijk als gedacht.

De Witte heeft 25 procent van de aandelen en Louwagie 15 procent, de rest zit gespreid over 10 anderen, schrijft HLN. Gent zijn aandelenstructuur zit in een cvba, een veredelde vzw. In de huidige constellatie is het onmogelijk dat het duo betaald wordt voor hun aandelen.

In de statuten staat: “Noch bij uittreding, noch bij uitsluiting kan, ongeacht de categorie van aandelen, de waarde van een scheidingsaandeel worden uitbetaald. Terugnemingen van of op aandelen zijn, ongeacht de categorie van aandelen, uitgesloten.”

“Dat lijkt me ook de logica zelve”, zegt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). “Het zijn eigenlijk Monopoly-aandelen, die bij de overgang van een vzw naar een cvba so zijn uitgedeeld zonder dat daar een kapitaalinbreng aan verbonden was. Het zou markant zijn als er hierop nu wel op de een of andere manier gecasht zou worden.”

Maar door de gewijzigde vennootschapswetgeving zal er een nieuwe structuur uitgewerkt moeten worden. En dus zullen de statuten herbekeken moeten worden. Louwagie en De Witte zouden dus toch een compensatie kunnen krijgen, wat ze ook al lieten verstaan dat ze dat zouden doen.