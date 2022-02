Joao Klauss: "De pagina Standard is nu omgedraaid"

Joao Klauss, gehuurd van Hoffenheim, verliet Standard deze winter om zich aan te sluiten bij Sint-Truiden.

Deze winter vertrok naast Ameen Al Dakhil ook Joao Klauss bij Standard. Beiden gingen ze naar Sint-Truiden, dat om te voldoen aan de verplichting van Standard om zijn schulden aan Sint-Truiden na te komen voor de illegale transfer van Junior Edmilson. Joao Klauss was al betrokken bij het derde doelpunt van STVV in Kortrijk vorige week en met de schorsing van Taichi Hara zou de Braziliaanse spits zondag wel eens aan de aftrap kunnen staan tegen Union.

In een interview met Het Belang van Limburg sprak Klauss over zijn vroegtijdig vertrek bij Standard. "Ik was natuurlijk teleurgesteld, maar de pagina Standard is nu omgedraaid. Ik ben volledig gefocust op mijn nieuwe team". Dit seizoen vallen de statistieken van Klauss nogal tegen. In 1.464 minuten in de competitie wist de spits slechts twee keer te scoren en drie assists te geven. Bij Sint-Truiden hoopt hij deze statistieken nu te verbeteren.