Sinan Bolat of Davy Roef tegen Eupen? Alleen Hein Vanhaezebrouck beslist wie er onder de lat staat bij AA Gent

Sinan Bolat bleef dan uiteindelijk toch bij AA Gent. Al zag hij zo wel een lucratieve transfer naar Turkije door zijn neus geboord worden. Of hij nog speelkansen gaat krijgen dat is koffiedik kijken voorlopig.

"Met Bolat en Roef hebben we twee keepers die meer dan voldoende kwaliteiten hebben om bij AA Gent te spelen. Het was voor mij dan ook geen enkel probleem om Davy Roef in de goal te zetten in Brugge. Ik heb alle vertrouwen in hem én in Bolat. Of dat ook betekent dat Bolat in Eupen weer nummer één is? Dat zullen jullie zaterdag wel zien", zei Hein Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.



Roef speelde een uitstekende wedstrijd in het Jan Breydelstadion. De kans bestaat dus dat Bolat zijn eigen ruiten heeft ingegooid en dat hij naar de bank gaat verhuizen. De Turkse doelman heeft bovendien ook een aflopend contract bij AA Gent en de club deed hem een nieuw voorstel.