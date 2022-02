Genk mag zich aan fikse boete verwachten: "Signaal mist doel, we keuren deze actie af"

KRC Genk geeft deze namiddag geen interviews na de wedstrijd tegen Standard - los van het resultaat.

Een en ander is het gevolg van een persboycot omwille van onvrede met de arbitrage. "We keuren deze actie af", klinkt het bij monde van Stijn Van Bever in Het Belang van Limburg namens de Pro League.

Signaal mist doel

"We spreken ons niet uit over de inhoud of aanleiding van de actie, maar wel over het signaal. Deze mist zijn doel."

Er zijn andere manieren binnen de Pro League om iets dergelijks aan te kaarten. Bovendien mogen de Limburgers zich ook verwachten aan een boete van enkele duizenden euro's.