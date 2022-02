Radja Nainggolan voelt nog steeds veel liefde voor AS Roma: "Deze situatie doet mij ook pijn"

AS Roma doet het niet goed in de Serie A momenteel. Het hart van Radja Nainggolan bloedt dan ook als hij naar zijn oude liefde kijkt.

De middenvelder van Antwerp kwam zo'n vier seizoenen uit voor AS Roma en speelde 203 wedstrijden voor de Romeinen waarin hij 33 keer tot scoren kwam. De prestaties van AS Roma zijn ondermaats en dat doet de middenvelder pijn.

In een gesprek met het Twitch-kanaal OCW Sport liet hij zich uit over de situatie van AS Roma. "Deze situatie doet mij ook pijn, omdat ik erg gehecht ben aan AS Roma", geeft hij aan. Ook José Mourinho kon het tij niet doen keren bij AS Roma. Een gebrek aan kwaliteit in de spelerskern, vindt Nainggolan. "Ik heb met verschillende spelers gesproken die door Mourinho zijn gecoacht en ze hebben me bevestigd dat zelfs Mourinho kampioenen nodig heeft om te winnen."

Is Nainggolan één van die kampioenen? "Ik zou wel terugkeren naar Rome", geeft hij aan. Al wil hij zijn huidige band met de fans niet verslechteren en lijkt ook Antwerp niet zomaar van plan om Nainggolan zomaar te laten gaan.