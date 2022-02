Olsson of Ashimeru? Kompany moet kiezen tussen weinig risico en aanvallende bijdrage

Vincent Kompany moet deze week weer een knoop doorhakken. Majeed Ashimeru heeft het hem - en zo heeft hij het graag - immers moeilijk gemaakt. Met pas zijn vierde basisplaats van het seizoen toont de Ghanees dat hij aanvallend meer kan bijbrengen dan Kristoffer Olsson.

"Ze hebben beide hun kwaliteiten en kunnen ons helpen in specifieke omstandigheden", zei Kompany daar eerder over. Nu is de vraag: welke kwaliteiten heeft hij zondag tegen Genk nodig? Het meer behouden, controlerende spel van Olsson of het meer jagende en verticale spel van Ashimeru?

Sowieso gaat Anderlecht alle hulp nodig hebben op het middenveld. Genk heeft met Thorstvedt en Hrosovsky twee goed voetballende en sterke middenvelders, maar ook Bongonda en Ndiayashimiye komen regelmatig centraal voetballen.

Ashimeru heeft dit seizoen enkel gespeeld als Olsson niet beschikbaar was, buiten de laatste match tegen Zulte Waregem. Daarin liet hij weer zien dat hij met zijn loopvermogen en druk naar voor kansen kan creëren, zoals bij het doelpunt van Refaelov.

Het probleem is wel dat als hij de bal verliest er enkel nog Cullen achter hem staat om de aanval af te remmen. Bij Olsson heb je dan weer het gevoel dat hij té veel in zijn zone blijft voetballen. Risicoloos, maar ook zonder gevaar. Daardoor is het soms moeilijk om aansluiting te vinden tussen middenveld en aanval. Eens rechtdoor spelen, gebeurt amper als Olsson op het veld staat.

Kompany zal zich tegen zoveel aanvallend geweld bij Genk willen wapenen en we gokken dan ook dat hij Olsson zal zetten. Maar Refaelov en Verschaeren zullen ook moeten bijspringen. En dan wordt het zwoegen voor Zirkzee en Kouamé om een bal vooraan te krijgen...