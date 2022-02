Nog twee weken voor zijn 16de verjaardag: het zou al een grote verrassing zijn als Bounida nog voor Anderlecht tekent

Anderlecht lijkt van een kale reis terug te keren. De club wil nog een ultieme poging ondernemen om toptalent Rayane Bounida te laten tekenen bij de club, maar het lijkt al te laat te zijn.

Anderlecht heeft nog steeds dat sprankeltje hoop om dribbelwonder Bounida te houden, maar 't is ook tegen beter weten in. In de wandelgangen wordt al weken gefluisterd dat hij al een akkoord met Ajax heeft en dat het een kwestie van tijd is voor dat bekend zal worden.

Bounida heeft intussen ook gebroken met makelaarskantoor Let's Play, waar tot zijn aanstelling als voorzitter van Anderlecht ook Wouter Vandenhaute mede-eigenaar van was. Vandenhaute probeerde nog wat druk te zetten in de podcast MidMid door te zeggen dat hij "denkt dat Bounida hen door de vingers is geglipt".

De supporters reageerden daar massaal op, maar ook Vandenhaute weet vanwaar de wind waait. Bij Ajax loopt nog steeds de 81-jarige Urbain Haesaert rond, de man met het beste oog voor talent dat ooit bij Anderlecht gewerkt heeft. En die ook Bounida nog zag opgroeien in paars-wit tenue. Haesaert heeft Ajax een gedetailleerd verslag gegeven van zijn kwaliteiten.

Binnen twee weken wordt Bounida 16 jaar en het zou een complete verrassing zijn als hij toch nog voor Anderlecht zou kiezen. Bij paars-wit hebben ze een plafond ingesteld qua verloning voor jeugdspelers, maar voor uitzonderlijke talenten kunnen ze nog altijd iets meer doen.

Dat wilden ze ook doen voor Bounida, maar het is niets vergeleken met wat buitenlandse topclubs bieden. Ajax draait op een begroting van 160 miljoen euro per jaar terwijl Anderlecht het de voorbije transferperiodes met een portefeuille van 4-5 miljoen moest doen. Een verloren zaak?