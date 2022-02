Referee Department verduidelijkt enkele fases: "Seraing had een strafschop moeten krijgen"

Het Referee Department heeft er enkele fases van dit weekend uitgepikt waar nogal wat om te doen was. Hun uitleg over de beslissingen lees je hieronder.

De rode kaart voor Samatta

"Hij gaat met zijn beide benen naar de tegenstander en speelt de bal, maar door deze actie raakt hij ook de Seraing-speler. De scheidsrechter geeft een rode kaart aan de Antwerp-speler. De VAR vraagt een on field review en na het bekijken van de beelden, beslist de scheidsrechter om bij zijn eerder genomen beslissing te blijven."

"Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter om een rode kaart te geven voor ernstig gemeen spel, maar verwacht geen VAR-interventie omdat de scheidsrechter geen ‘clear and obvious’ mistake maakt."

Penalty voor Seraing?

Dessoleil zag na een duel met Seraing-aanvaller Mouandilmadji geen penalty gefloten worden. "De VAR vraagt een on field review en na het bekijken van de beelden blijft de scheidsrechter bij zijn eerder genomen beslissing. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie en verwacht een strafschop voor Seraing voor het duidelijk vasthouden met beide armen door Dessoleil, zonder de intentie te hebben om de bal te spelen."

Buitenspelsituatie in Zulte Waregem-Anderlecht

"In minuut 18 scoort Anderlecht een doelpunt. De doelman is weg van het doel en het Professional Refereeing Department beschouwt de Anderlecht-aanvaller Verschaeren, die voor de laatste verdediger staat, in buitenspelpositie omdat hij zijn tegenstander in diens spel beïnvloedt. Na vier minuten werd het doelpunt niet geannuleerd door de VAR en was deze niet in staat om de 3D-lijn te trekken."

"Een 3D-lijn wordt getrokken door twee verschillende camerastandpunten te gebruiken. Op elk van deze camerabeelden moeten twee punten worden geïdentificeerd: het punt op het lichaamsdeel van de verdediger dat het dichtst bij de doellijn ligt, en het punt op het lichaamsdeel van de aanvaller dat het dichtst bij de doellijn ligt. Gebaseerd op deze vier punten in totaal, berekent het buitenspellijn-algoritme automatisch de projectie van deze lichaamsdelen op het veld, zodat de twee lijnen kunnen worden getrokken en hun positie kan worden vergeleken. In de Jupiler Pro League zijn de twee geselecteerde camerastandpunten altijd de hoofdcamera en één van de 16 meter camera's."

"In dit geval was het onmogelijk om deze vier punten te selecteren, omdat de voet van Verschaeren (lichaamsdeel van de aanvaller het dichtst bij de doellijn) slechts op één camerastandpunt zichtbaar was. In de andere mogelijke camerahoeken werd het zicht op dit punt belemmerd door andere spelers. In deze situatie moet de scheidsrechter de beslissing van de assistent-scheidsrechter volgen, omdat er geen bewijs is dat deze beslissing onjuist was."