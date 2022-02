Wat baten VAR en bril ...? (tris) Topclubs schitteren, STVV kraakt de code en Beerschot leeft nog

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Topclubs laten zich zien

Genk won van Standard, de andere teams uit de G5+Antwerp lieten zich ook zien afgelopen weekend. Met bijwijlen ook goed voetbal.

Anderlecht maakte het zichzelf moeilijk, Antwerp en Gent op hun manier eigenlijk ook. Maar aan de zeges was weinig af te dingen.

Promovendi van vorig jaar

OH Leuven en Beerschot hadden tot dusver een heel lastig seizoen. Beerschot staat zelfs helemaal onderaan, maar dit weekend hebben ze veerkracht laten zien.

En OH Leuven? Dat is mede dankzij een zege in de midweekwedstrijd dankzij een snelle 9 op 9 doorgeklommen naar het linkerrijtje. Sterk.

© photonews

STVV kraakt de code

STVV heeft - net als Leuven eerder dit seizoen - laten zien hoe je Union wél kan afstoppen. Een laag blok - een luxe die de topploegen misschien niet hebben?

Discipline en organisatie moet er dan wel zijn. Die zagen we ook in Kortrijk al van de Kanaries, waardoor die stilaan ook naar boven mogen gaan kijken.

FLOP

Standard

Standard blijft ondertussen echt wel aanmodderen. Ook op bezoek bij KRC Genk lieten ze zich opnieuw zien als een erg modaal clubje.

Heel verdedigend proberen spelen, maar er gewoon te weinig van terechtbrengen: de Luikenaars hebben stilaan echt een probleem. Of is er gewoon te weinig kwaliteit?

Aardappels

Nog malaise in Luik overigens, en wel bij Seraing - dat ook maar gewoon blijft verliezen en stilaan toch nog een beetje moet uitkijken of Beerschot niet op komst is.

Bovendien leek het veld in Luik ook werkelijk nergens naar. De Laet en co spraken over een patattenveld en we kunnen ze niet helemaal ongelijk geven.

Wat baten VAR en bril ... (Bis/tris/quadris/...)

En dan was er toch opnieuw heel wat te doen over de VAR en de scheidsrechters afgelopen weekend - ook dat is niet nieuw.

Het duurt steeds langer om lijnen te trekken of er valt geen lijn op te trekken. Zulte Waregem - Oostende (midweek), Zulte Waregem - Anderlecht en OH Leuven - Cercle Brugge zorgden voor drie buitenspeldoelpunten waar samen 14 minuten moest worden naar gekeken.