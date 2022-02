Keeperskwestie bij Gent: "Zolang Roef op dit niveau acteert, komt Bolat er niet snel meer in"

De een zijn dood is de ander zijn brood. Na de flirt van Sinan Bolat met een paar Turkse ploegen is Davy Roef eerste doelman geworden bij AA Gent. En dat ziet analist Wim De Coninck niet snel veranderen.

Roef heeft lang moeten wachten op zijn kans, maar bewijst dat hij er staat. “Volgens mij heeft Davy intrinsiek de kwaliteiten om bij een Belgische topclub een basisplaats op te eisen. Eigenlijk­ moet hij nu het voorbeeld van Union­-keeper Anthony Moris voor ogen hebben. Die werd ook nooit echt voor vol aanzien, maar is nu in de vorm van zijn leven", zegt De Coninck in Het Nieuwsblad.

Het contract van Bolat loopt eind dit seizoen af en heeft het nog veel zin om een keeper in doel te zetten die duidelijk wou vertrekken? “Sinan heeft het duidelijk verkorven bij Vanhaezebrouck. Wellicht vertrekt hij eind dit seizoen gratis, maar zijn contract loopt wel nog tot 30 juni. De vraag is hoe hij zich voelt en in welke sfeer hij nog zal functioneren. Eén ding is duidelijk: zolang Roef op dit niveau blijft acteren, zal Bolat niet snel weer in doel staan.”