Leuk nieuws voor Paul Onuachu: aanvaller kan deze avond mooie mijlpaal bereiken bij KRC Genk

Paul Onuachu zit nu al een tijdje bij KRC Genk en de Nigeriaan doet het uitstekend. Zo vindt hij vlot de weg naar het doel en won hij enkele weken geleden nog de Gouden Schoen. Deze avond kan Onuachu een mooie mijlpaal bereiken.

KRC Genk speelt deze avond een inhaalwedstrijd tegen KV Mechelen in de Jupiler Pro League. Voor Paul Onuachu zou het wel eens een zeer speciale wedstrijd kunnen worden, want als hij speelt, is het zijn 100ste wedstrijd voor de Limburgers.

In de vorige 99 wedstrijden was Onuachu al zeer belangrijk voor KRC Genk. Zo scoorde hij in deze wedstrijden maar liefst 61 keer voor de Belgische club. Daarnaast was de Nigeriaan ook al goed voor 8 assists.