Wachten op bewijzen van Duchâtelet, maar... het zal toch meer moeten zijn dan wat er nu op tafel ligt

"Er zijn nieuwe bewijzen aan het licht gekomen!" Daarom heeft Roland Duchâtelet klacht ingediend tegen Anderlecht en Genk. In het seizoen 2013-2014 zouden ze onder elkaar bedisseld hebben om Anderlecht de landstitel te schenken. Vooralsnog zal hij ons daarbij moeten overtuigen...

Uiteraard gaan we het niet als quatsch afdoen, maar als we het allemaal nog eens goed overlopen zien wij vooral het falen van Standard zelf. Er mogen dus nog wat vraagtekens bijgeplaatst worden. Hij beweert immers dat Genk de rode loper uitrolde tegen Anderlecht in het toenmalige Constant Vanden Stock-stadion. Het werd 4-0... Maar ook dat Genk vier dagen erna tegen Club Brugge (3-2-winst) wel alles uit de kast haalde en daar ook twijfels mogen bij geplaatst worden.

Voor beide matchen zouden spelers Anthony Vanden Borre en Ilombé Mboyo horloges in hun respectievelijke kleedkamers uitgedeeld hebben. Geïnsinueerd wordt dat dat gebeurde op last van Mogi Bayat.

Nu... Genk won die play-offs 2 matchen. Eén tegen Club dus en de andere tegen... Anderlecht. Tegen grote ploegen zijn veel spelers meer gemotiveerd dan tegen Lokeren en Zulte Waregem, die dat seizoen ook deelnamen aan play-off 1. In Genk verwijzen ze het verhaal dan ook naar het Fabeltjesland, wat bij ons ook is opgekomen toen we hoorden dat Mboyo en Vanden Borre zouden zijn ingeschakeld. Niet meteen de twee die wij zouden uitkiezen om een meesterplan uit te voeren.

Laten we die play-offs nog eens even overlopen. Anderlecht begon - na halvering - met vijf punten achterstand op Standard. Na de eerste speeldag waren dat er al 8 omdat er verloren werd van... Standard. Maar Standard - dat heel het reguliere seizoen maar drie keer verloor - kon slechts vier matchen winnen in die play-offs. Drie keer werd verloren (ook tegen Anderlecht), drie keer werd gelijkgespeeld. Anderlecht won zeven keer en speelde één keer gelijk.

Da's dan toch ferm geregeld als er sprake was van matchfixing, want dan moeten de Rouches ook eens in hun eigen toenmalige spelerskern gaan kijken, want die lieten het ook serieus afweten. Anderlecht stelde zich ook al burgerlijke partij in het dossier, maar bij Genk zijn ze er heel gerust in. Als je je spelers zo kan motiveren dat ze van Club Brugge winnen dankzij een paar horloges, kunnen ze in Limburg beter bij Cartier gaan shoppen dan winstpremies uitdelen.

We spreken met twee woorden, maar voorlopig kan Duchâtelet ons niet overtuigen dat er onregelmatigheden gebeurd zijn dat seizoen. Maar eerst op die bewijzen wachten natuurlijk.