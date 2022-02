Anderlecht heeft veel geloof in youngster, analisten lovend: "Hij heeft alles"

Anderlecht gelooft in Zeno Debast. De 18-jarige verdediger stond de voorbije twee matchen tegen Eupen en Zulte Waregem in de basis. Hij mag zich dan ook aan een contractverlenging verwachten.

Tot nu toe mocht Debast geen langdurige contracten tekenen omdat hij nog niet meerderjarig was. Maar omdat hij dat nu wel is, wil Anderlecht snel met hem samenzitten om zijn contract - dat nog loopt tot 2023 - te verlengen.

Alles

De youngster maakte de voorbije dan ook indruk op iedereen - inclusief ook coach Vincent Kompany. En ook op de analisten.

"Lengte, duelkracht, een uitstekende inspeelpass: Zeno heeft alles. Het verbaast me helemaal niet dat hij nu kansen krijgt in de eerste ploeg. Ik had die zelfs al eerder verwacht", aldus Eric Van Meir.