Maxime D'Arpino reageert op de komst van Yves Vanderhaeghe

KV Oostende heeft nog één opdracht dit seizoen: zorgen dat het de degradatie naar 1B weet te vermijden.

De voorsprong op de barrageplaats is amper vijf punten. Met Standard krijgt het zaterdag een ploeg over de vloer die niet goed presteert.

“De Rouches zitten net als wij in een moeilijke situatie. Maar wij spelen thuis met de volle steun van onze supporters. Volgende week nemen we het alweer thuis op, tegen Sint-Truiden. Kortom: de volgende twee matchen zijn van ontzettend groot belang om het af te maken. We moeten punten pakken om niet al te veel druk op het competitieslot te leggen”, zegt Maxime D’Arpino aan HLN.

KV Oostende heeft de eerste week met Yves Vanderhaeghe als trainer achter de rug. “Je merkt toch een licht gewijzigde aanpak en andere voetbalvisie. Hij gooit onze goeie punten niet overboord, maar legt bijvoorbeeld de nadruk op balbezit, de bal in de ploeg houden en techniek. De nieuwe dynamiek zou ons deugd kunnen doen.”