Francky Dury ziet Zulte Waregem niet zakken: "Maar met mij ook niet"

Zulte Waregem staat nog steeds in de onderste regionen van het klassement van de Jupiler Pro League.

Francky Dury heeft het nog altijd een beetje moeilijk met zijn ontslag bij de fusieclub. Zo blijft hij overtuigd dat hij de ploeg in 1A kon houden.

“Ja! Ik heb dat intern hardop gezegd: Met mij zakken we níet. Maar met Timmy Simons en Davy De fauw ook niet”, zegt Dury aan Het Nieuwsblad.

Dury zat afgelopen weekend op Club Brugge. Een bezoek aan Waregem zit er voorlopig nog niet in. “Ik denk niet dat dat verstandig is. Er zijn plaatsen waar ik meer welkom ben. Maar ik ben niet verzuurd.”

“Ik volg het allemaal via de televisie, ik wil oprecht dat Zulte Waregem het goed doet. Dat was twintig jaar mijn club, en nu is dat eigenlijk nog steeds zo. Als 'we' scoren, springt mijn vrouw nog steeds juichend recht in de zetel.”