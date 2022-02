Anticiperen op vertrek Sergio Gomez? 'Anderlecht voert gesprekken over voormalig Braziliaans belofte-international'

De Italiaanse journalist meldt op sociale media dat Anderlecht in gesprek is met Shakhtar Donetsk over de komst van Marquinhos Cipriano. De 23-jarige linkerflankverdediger, een voormalig Braziliaans belofte-international, wordt op dit moment uitgeleend aan het Zwitserse Sion.

Met Cipriano lijkt paars-wit alvast te anticiperen op een vertrek van Sergio Gomez. Enig probleem: Sion bedong een aankoopoptie van 1,5 miljoen euro. Bij de Zwitsers is Cipriano een vaste waarde, waardoor Sion geneigd is de aankooptoptie te lichten.

Cipriano speelde dit seizoen twintig competitieduels bij het nummer acht uit de Zwitserse hoogste klasse. Daarin leverde de Braziliaan een assist af.

Sion are prepared to trigger the buy clause for Marquinhos Cipriano and make his transfer permanent from Shakhtar Donetsk for €1.5m… and Anderlecht are in talks to sign him for June. 🇧🇷🇧🇪 #transfers



Anderlecht want Marquinhos Cipriano for next season - negotiations ongoing. pic.twitter.com/gXGsJSBAnw