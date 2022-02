Gert Verheyen denkt dat KV Oostende Yves Vanderhaeghe 'gebruikt'

KV Oostende verraste met de komst van Yves Vanderhaeghe als opvolger voor Alexander Blessin.

Toen Alexander Blessin bij KV Oostende vertrok richting Genoa beloofde de kustploeg snel met een opvolger te komen. Het duurde echter zeer lang tot er een nieuwe coach was en met Yves Vanderhaeghe kwam niet meteen de figuur die je zou verwachten.

“We gaan pas op het einde van het seizoen weten wat de bedoeling was. Mag Yves blijven, dan was zijn aanstelling een bewuste keuze. Als Oostende hem over twee maanden weer afdankt, was het enkel omdat ze een vrije trainer met een Pro Licence nodig hadden”, zegt analist Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Het lijkt voor Verheyen een beetje alsof KVO Vanderhaeghe gaat ‘gebruiken’. “Er zijn weinig trainers die zich kunnen permitteren om af te wachten. De weg naar het buitenland blijft voor de meeste Belgen gesloten. En in België zit je dan nog in de minderheid. De meeste coaches zijn buitenlanders. Als je aan de slag wil blijven, kan je niet te dikwijls neen zeggen.”

“Niet alleen financieel. In het begin bekom je wat van je vorige job, ga je op reis en gun je quality time aan vrouw en kinderen. Maar dan zit je daar. Zo plezant is het niet om thuis te zitten. Zeker niet met dit weer.”