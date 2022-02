Ervaringsdeskundige Verheyen heeft een mening over spelers als Lemajic: "De minste kans die je mist, is een bevestiging"

Gert Verheyen heeft een opinie over uitgeleende spelers. Zo denkt hij dat Club Brugge al lang de beslissing heeft genomen om Loïs Opende niet te laten terugkeren, al zal hij ook niet bij Vitesse blijven. Volgens hem zijn het uitzonderingen die terugkeren...

De marktwaarde van zulke spelers wordt opgekrikt om ze duurder te verkopen. Maar dat maakt het niet makkelijker voor de spelers. "Elke transfer, ook na een verhuur, is opnieuw van nul beginnen. Daarom heeft Roberto Mar­tinez niet graag dat er straks Duivels van ploeg veranderen. Neem Darko Lemajic. Ik heb eens beelden bekeken van hem bij Riga, zijn vorige club", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Lemajic krijgt bij Gent veel kritiek, maar Verheyen zag ook wat Vanhaezebrouck zag. “Lemajic speelde daar alsof hij de grote man was. Omdat hij bulkte van het vertrouwen. Bij Gent begon hij van nul. Wellicht was hij zelfs geschrokken dat AA Gent hem wilde en vroeg hij zich af of hij wel goed genoeg was. De minste kans die je dan mist, is daar de bevestiging van."

"Dat voel je zelfs meteen op training. Ik heb dat meegemaakt toen ik bij Anderlecht kwam. Ik sjotte twee jaar bij Lierse en trainde voordien bij Hoogstraten één uur per week. Ik was toen niet goed genoeg. Niemand hoeft dat te zeggen. Aan bepaalde medespelers zag je dat ze mij maar niets vonden.”