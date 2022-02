Vader Balikwisha weet waarom de groeicurve van zijn zoon stijgt: "Het monument dat Antwerp is, staat achter Mickey"

Michel-Ange Balikwisha wordt door zijn familie en ploegmaats liefkozend 'Mickey' genoemd. Dat huiselijke is belangrijk voor de aanvaller van Antwerp. Zijn vader ziet hem dan ook goed aarden bij Antwerp.

''Mickey voelt zich in zijn sas bij Antwerp. Hij is er goed geïntegreerd en omkaderd", zegt vader Martin in HLN. "Ondertussen heeft Mickey zijn eigen appartement in de stad, trekt hij alsmaar beter zijn plan in het Nederlands én merkt hij dat iedereen binnen de club in hem gelooft. Dat laatste geeft een enorme boost."

The Great Old heeft er alles aan gedaan om zijn overstap van Standard te vergemakkelijken. ''Eigenlijk was dat warme gevoel er al vanaf dag één. Weet je dat de voorzitter tijdens Mickeys medische tests speciaal goeiedag kwam zeggen? Mijn vrouw en ik waren daar verbaasd over, zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. Bij sommige clubs weten de spelers bij wijze van speken niet eens wie de voorzitter is. Bij Antwerp is het autre chose. Het monument dat Antwerp is, staat achter Mickey. In dat soort omstandigheden zal hij zich altijd tweehonderd procent geven. Zelfs als het slecht gaat, zal hij blijven werken en lopen."